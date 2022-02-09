Кишинёв, 9 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Правительству Молдавии необходимо срочно начать договариваться с российской стороной о пересмотре условий поставки газа. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон на телеканале Primul in Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По тем условиям соглашения, которое было заключено с новым прозападным правительством Молдавии, стоимость газа выросла в разы, что также сказалось на тарифах для жителей республики. Бывший президент считает, что ситуацию пока можно исправить.

«Это единственный выход, другого варианта нет. Всё остальное — филькина грамота. Будет новый контракт или какие-то другие условия — это предмет договорённостей, но для этого нужно идти и договариваться», — сказал Додон.

Напомним, в ноябре 2021 года тарифы на газ в Молдавии подняли в 2,4 раза. В январе 2022 года их подняли ещё на 38%. При этом компании «Молдовагаз» приходится искать дополнительные источники финансирования для того, чтобы найти средства заплатить Газпрому за поставленный газ.