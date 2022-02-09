Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Под Сысертью Свердловской области водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП

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Пешеход погиб на месте ДТП. Его личность устанавливают. Водитель фургона ехал в Уфу из поселка Первомайский. По его словам, мужчина выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель не успел затормозить и допустил наезд на пешехода.

Стаж автомобилиста составляет 7 лет. Во время ДТП мужчина был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Он не пострадал.