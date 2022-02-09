Пермь, 9 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Перми кольцевое движение наземного метро откроется в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «В контакте».

2lowterrain Электропоезд «Ласточка»

Планируется, что на всех маршрутах будут работать скоростные электрички «Ласточки». На сегодняшний день регион приобрел шесть современных поездов, под них будут оборудованы высокие платформы.

«Что касается Закамского направления — железнодорожные пути принадлежат Пороховому заводу. Ими может пользоваться только предприятие. На сегодня достигнута договоренность о их передаче РЖД. В 2022 — 2023 году из Закамска можно будет запустить «Ласточку», — сказал губернатор.