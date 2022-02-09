Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Одной из тем обсуждения в программе «Вечерний Ургант» стал инцидент, который произошел в Екатеринбурге. Охранник Ельцин-центра разрисовал картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Почему подрисовал только глаза? Почему не подрисовал рты и носы?», задался вопросом Иван Ургант. Ведущий высмеял и тот факт, что картина была испорчена фирменной ручкой Ельцин-центра.

Далее зрителям показали фотографию воображаемого охранника без носа и рта. «По этой же причине охранник долго не признавался в содеянном. Когда ему при помощи фирменной ручки Ельцин-центра сделали рот, он сразу сказал, что это был он», пошутил ведущий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в декабре на выставке в Ельцин-центре. Неизвестный подрисовал глаза двум фигурам на картине, которую оценивают в 75 млн рублей. Директор центра Александр Дроздов сообщил, что картину испортил охранник. Это был его первый рабочий день.