Иваново, 9 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. ООО «Яндекс» оштрафовано на 200 тыс. руб. за рекламу в электронных школьных дневниках по решению Ивановского УФАС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Ранее Ивановское УФАС вынесло решение о признании нарушением закона о рекламе распространение объявлений рекламной сети Яндекс в электронных дневниках общеобразовательных учреждений, подключенных к «ЭлЖур» на платформе «eljur.ru», в том числе в Ивановской области. Как напомнили в антимонопольном ведомстве, закон устанавливает запрет на размещение рекламы в школьных дневниках, а интерфейс данного сервиса подразумевает размещение информации по учебному процессу. Отключить же демонстрацию рекламы можно было только за дополнительную плату.

«Антимонопольным органом был сделан вывод о том, что указанный сервис выполняет все функции электронного школьного дневника», — уточнили в УФАС.

Ответчики обжаловали решение и предписание Ивановского УФАС России в арбитражном суде, настаивая, что работа многофункциональных электронных сервисов, предоставляющих информационные услуги общеобразовательным учреждениям, не входит в сферу регулирования закона о рекламе, и запрет на него не распространяется. Однако суд принял сторону антимонопольного ведомства. Предписание об устранении нарушения и отключении рекламы в сервисе исполнено.

«ООО «Яндекс» наряду с другими рекламораспространителями было признано виновным в совершении административного правонарушения, штраф с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств Обществу назначен в размере 200 тыс. руб. В начале февраля соответствующее постановление исполнено в полном объеме», — уточнили в УФАС.