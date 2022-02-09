Ташкент, 9 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Ответственным лицам поручено изучить имеющиеся в них возможности и принять меры по организации их водоснабжения одним из трех следующих способов.

«Во-первых, в махаллях (кварталах) с необходимой инфраструктурой может быть налажено централизованное водоснабжение. Второй способ — строительство скважин там, где имеются подземные запасы пресной воды. Третий — в селах, где не имеется возможности сооружения колодцев и прокладки сетей, можно построить резервуары большой емкости, которые будут наполняться привозной водой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что определены меры по привлечению частного сектора к указанным работам.

«На строительство объектов водного хозяйства, приобретение спецтехники и оборудования предпринимателям будут выделяться субсидии на покрытие расходов по кредитам в части, превышающей 14 процентов ставки. Будут отменены таможенные пошлины на ввозимое оборудование и технику», — говорится в сообщении.

Также, ставка налога на прибыль, имущество, земельного и социального налога для предприятий водоснабжения с участием частного сектора будет установлена в размере 1 процента.

«Размер платы за частные услуги водоснабжения в махаллях будут определяться по согласованию с местными кенгашами (советами)», — подчеркивается в сообщении.