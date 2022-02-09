Тюмень, 9 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Тюменской области хозяйка агрессивной собаки компенсирует моральный вред двум искусанным детям. Об этом сообщает объёдинённая пресс-служба судебной системы региона.

Brett Levy Хаски

Инцидент произошёл вечером 23 июля 2021 года в посёлке Голышманово. Собака породы хаски, принадлежащая ответчице, внезапно напала на детей — семилетнего Артура Р. и 12-летнего Данилу О. Собака свалила на землю мальчика помладше, укусила его за губу. Второй ребёнок получил травмы при попытке убежать. После укуса собаки у него остались рубцы на руках и спине.

Поскольку хаски была не привита, обоим мальчикам в течение длительного времени ставили уколы от бешенства.

«После происшествия дети стали раздражительными, несобранными, пугливыми, нарушился их сон, пищеварение, появилась боязнь собак. Оба ребенка посещали занятия у психологов», — отмечает судебная пресс-служба.

Решением Голышмановского районного суда исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетних удовлетворены. С хозяйки хаски в пользу 12-летнего мальчика взыскана компенсациях морального вреда в размере 20 тыс. рублей, и в пользу семилетнего — 30 тыс. рублей. Решения суда вступили в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 7 февраля госпитализировали 13-летнюю девочку, пострадавшую от нападения стаи бездомных собак.