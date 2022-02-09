Париж, , 10:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международный кризис отнимает больше половины его времени, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Международный кризис отнимает больше половины моего времени, даже большую его часть в последние дни», — заявил президент Франции, выступающий посредником между Россией и Украиной.

Еще не будучи официально кандидатом, президент Франции освещает международные новости и хочет дождаться «подходящего момента», чтобы объявить себя кандидатом в президенты страны.

«Нам придется подумать об этом в какой-то момент», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, крупное международное турне Эммануэля Макрона, возможно, последнее за пятилетний президентский срок, завершится в Берлине, глава Франции встретится с канцлером Германии и президентом Польши.