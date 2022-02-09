Макрон дождется «подходящего момента» для объявления своей кандидатуры
Париж, 9 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международный кризис отнимает больше половины его времени, сообщает Le Figaro.
«Международный кризис отнимает больше половины моего времени, даже большую его часть в последние дни», — заявил президент Франции, выступающий посредником между Россией и Украиной.
Еще не будучи официально кандидатом, президент Франции освещает международные новости и хочет дождаться «подходящего момента», чтобы объявить себя кандидатом в президенты страны.
«Нам придется подумать об этом в какой-то момент», — заявил Эммануэль Макрон.
Напомним, крупное международное турне Эммануэля Макрона, возможно, последнее за пятилетний президентский срок, завершится в Берлине, глава Франции встретится с канцлером Германии и президентом Польши.