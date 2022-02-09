Париж, 9 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международный кризис отнимает больше половины его времени, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Международный кризис отнимает больше половины моего времени, даже большую его часть в последние дни», — заявил президент Франции, выступающий посредником между Россией и Украиной.

Еще не будучи официально кандидатом, президент Франции освещает международные новости и хочет дождаться «подходящего момента», чтобы объявить себя кандидатом в президенты страны.

«Нам придется подумать об этом в какой-то момент», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, крупное международное турне Эммануэля Макрона, возможно, последнее за пятилетний президентский срок, завершится в Берлине, глава Франции встретится с канцлером Германии и президентом Польши.