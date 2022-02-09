София, 9 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков был вызван на допрос в Верховную кассационную прокуратуру страны по делу о масштабных экономических и уголовных преступлениях. Об этом 9 февраля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, глава правительства предстанет перед следователями в качестве главного свидетеля.

Ранее К. Петков заявил, что располагает полным списком лиц, причастных к коррупционным схемам и громким убийствам в стране. «В Болгарии проживают около 20 человек, которые погрязли в злодеяниях, но ими наши правоохранительные органы не интересуются», — отмечал он.

Предполагается, что главе болгарского кабмина будет предложено обнародовать хотя бы несколько имен из указанного списка. На вопрос, явится ли он по повестке в соответствующую структуру, К. Петков не ответил.