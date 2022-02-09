Улан-Удэ, 9 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков раскритиковал работу коммунальной службы в микрорайоне Сосновый Бор, где располагается военный городок. Жители жалуются на низкие температуры в домах, сообщает корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Сосновый бор. Улан-Удэ

Как отмечается, военный городок оказался практически не готов к зиме — котельная ещё находится на капитальном ремонте. С начала отопительного сезона здесь произошло восемь аварийных ситуаций.

Глава города назвал работу местных коммунальщиков отвратительной, напомнив, что здесь проживают в том числе военнослужащие.

«Они не должны страдать от безответственной работы коммунальщиков. До конца отопительного сезона контролируем жилищно-коммунальную службу, заканчиваем отопительный сезон и начинаем готовить следующий», — отметил он.

При необходимости Игорь Шутенков выразил готовность дойти «до министра обороны». В настоящее время материалы проверки жилищной инспекции Улан-Удэ направлены в военную прокуратуру улан-удэнского гарнизона.