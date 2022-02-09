Ташкент, 9 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В сообщении, в частности, отмечается, что в этой сфере остаются нерешенные проблемы.

«Так, уровень снабжения питьевой водой в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях составляет менее 60 процентов. В Гузарском, Дехканабадском, Касанском, Шерабадском, Ангорском, Галляаральском и Хатырчинском районах этот показатель составляет ниже 30 процентов», — говорится в сообщении.

Поэтому, отмечает пресс-служба, в ближайшие пять лет в сферу планируется инвестировать 40 триллионов сумов (один долар — 10 800 сумов), довести обеспеченность питьевой водой до 90 процентов, а охват канализацией — до 35 процентов.

«В текущем году на эти цели будет выделено 2 триллиона сумов из бюджета и привлечено 245 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что за последние пять лет на это направление было выделено 10 триллионов сумов, или в пять раз больше средств, чем в предыдущие годы. За этот период доступ к централизованному питьевому водоснабжению впервые получили 6,5 миллиона человек.