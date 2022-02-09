Сеул, 9 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 9 февраля с главой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном, прибывшим в Сеул для участия в региональном форуме ОЭСР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Согласно опубликованным данным, участники встречи обменялись мнениями о перспективах развития мировой экономики, сбоях в цепочках поставок, ужесточении денежно-кредитной политики и ситуации на Украине.

Глава Южной Кореи также поблагодарил генерального секретаря ОЭСР за высокую оценку политики и реакции правительства на пандемию коронавируса.