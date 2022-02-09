Самара, , 09:59 — REGNUM Экс-начальника отдела миграции в Самаре обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый потребовал от подчиненной ему сотрудницы передавать ему каждый месяц деньги, которые выплачивались ей в качестве надбавок и премий.

«Последняя на данное требование согласилась, опасаясь возможного увольнения. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с июня по октябрь обвиняемый получил таким образом денежные средства в размере более 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В материалах уголовного дела указано, что часть денег подозреваемый получал лично, а оставшаяся часть денежных средств была перечислена путем перевода на банковскую карту, которая находилась в пользовании фигуранта уголовного дела.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Самары в отношении экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, следователи завершили расследование уголовных дел по фактам получения обвиняемым незаконного денежного вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий.