Самара, 9 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Экс-начальника отдела миграции в Самаре обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый потребовал от подчиненной ему сотрудницы передавать ему каждый месяц деньги, которые выплачивались ей в качестве надбавок и премий.

«Последняя на данное требование согласилась, опасаясь возможного увольнения. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с июня по октябрь обвиняемый получил таким образом денежные средства в размере более 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В материалах уголовного дела указано, что часть денег подозреваемый получал лично, а оставшаяся часть денежных средств была перечислена путем перевода на банковскую карту, которая находилась в пользовании фигуранта уголовного дела.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Самары в отношении экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, следователи завершили расследование уголовных дел по фактам получения обвиняемым незаконного денежного вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий.