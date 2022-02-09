Воронеж, , 09:55 — REGNUM Новые подробности версии взрыва автобуса в Воронеже в августе 2021 года появились в СМИ. По некоторым данным, преступление могла совершить женщина, жительница Украины, ранее проходившая подготовку в запрещённой террористической организации на территории Сирии.

Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе Пресс-служба правительства Воронежской области

«Московский комсомолец» со ссылкой на собственный информированный источник утверждает, что в числе версий взрыва силовики рассматривают украинский след, однако речь не идёт о националистических группировках. Издание утверждает, что основной фигуранткой по делу о взрыве следствие рассматривает некую женщину, гражданку Украины, незадолго до этого принявшую ислам, завербованную террористами и проходившую специальную подготовку на территории Сирии. Она прибыла в Воронеж с мальчиком подростком, ещё одной женщиной и мужчиной. Согласно версии, женщина пронесла и установила в автобусе безоболочное взрывное устройство, которое было приведено в действие с помощью радиопередатчика. После этого сообщники покинули территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел 12 августа около 21:11 на остановке общественного транспорта в самом центре Воронежа — в автобусе ПАЗ маршрута 10а. Два человека позже скончались, более 20 человек получили ранения. СКР возбудил уголовное дело. За прошедшие почти полгода следствие не предоставляло никаких официальных данных о версиях произошедшего. Неофициальные же версии появляются регулярно.