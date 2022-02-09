Киев, , 09:53 — REGNUM У Украины будет новый посол в Польше. Им стал Василий Зварич. Соответствующее решение подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает Polskie Radio.

Расщепление Украины и Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

Василий Зварич в своей дипломатической карьере занимал должность директора департаментов МИД Украины. Он также в свое время был заместителем посла Украины в Варшаве.

Предыдущий посол Украины в Польше Андрей Дещица занимал эту должность с 2014 года. Прежде он исполнял обязанности министра иностранных дел Украины.