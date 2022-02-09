Брюссель, , 10:08 — REGNUM Юридические гарантии безопасности предусмотрены только для членов НАТО подобно тому, как у Ильфа и Петрова пиво полагалось лишь членам профсоюза. Об этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

Пиво Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Дипломат напомнил о таком документе, как Хартия европейской безопасности 1999 года. Там предусмотрен принцип равной и неделимой безопасности для Европы, а также отказ от попыток укрепления своей безопасности за счёт других.

Но это политические, а не юридические обязательства, отметил Чижов, поэтому Москва позднее предложила проект Договора о европейской безопасности, чтобы обязательства, принятые лидерам стран, были преобразованы в юридические. Россия начала обсуждать проект документа с европейскими странами, но дело далеко не продвинулось.

«Ответ НАТО был вполне прямолинеен: российское предложение не годится, ибо юридические гарантии безопасности — это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе: «Пиво — только членам профсоюза», — сказал Чижов, напомнив об эпизоде из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок».

Как сообщало ИА REGNUM, Чижов также заявил, что ситуация с европейской безопасностью ухудшилась, и перед Россией стоят вполне конкретные угрозы.

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