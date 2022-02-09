Москва, 9 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Северном административном округе Москвы в 2022 году будет реализовано четыре больших проекта по благоустройству. Об этом 9 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В личном блоге он рассказал, что в 2022 году развитие получит программа «Мой район».

«Начну с Северного округа. В этом году здесь планируется осуществить четыре больших проекта», — написал мэр.

Так, в Левобережном районе будет благоустроена Набережная канала им. Москвы, площадь благоустройства составит 13,7 га. В Молжаниновском районе в работе окажется Синявинский сквер. На Коптевском бульваре ожидает обновление спортивный городок «Бригантина». Также будет обустроен сквер на улице Лисицына в Тимирязевском районе.