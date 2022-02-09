Москва, 9 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В начале будущей недели температура воздуха в столице России будет на 6−7 градусов выше климатической нормы. Об этом 9 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных — ред.). Превышение нормы составит 6−7 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик отметил, что 13 февраля погода еще будет похожа на зимнюю, после чего 14 февраля температура воздуха в столице России повысится на несколько градусов.

При этом Вильфанд предупредил, что жителям Москвы и Подмосковья нужно быть осторожными, так как в это время ожидается гололедица и возможно падение с крыш мокрого снега.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 9 февраля, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C.