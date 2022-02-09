Москва, , 09:52 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, президент России Владимир Путин поздравил работников гражданской авиации с их профессиональным праздником — Днём работника гражданской авиации, сообщается на сайте Кремля.

Самолет ed davad

Президент подчеркнул, что в гражданской авиации трудятся высококлассные специалисты, благодаря которым внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг.

«Воздушному сообщению принадлежит особая роль в России, в развитии её экономики, инфраструктуры, в укреплении межрегиональных и международных связей», — отметил Путин и пожелал работникам гражданской авиации успехов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с их профессиональным праздником.

Читайте подробнее: Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником