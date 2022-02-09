Алтайский край, 9 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Доверчивый житель села Старый Тогул 1974 года лишился более одного миллиона рублей после звонка из «банка». Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Правоохранителям потерпевший пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что посторонние лица якобы пытаются оформить кредит через его аккаунт. Незнакомец попросил мужчину оказать помощь в установлении личностей мошенников, в связи с чем предложил оформить кредит самостоятельно.

Потерпевший решил помочь, и, следуя рекомендациям незнакомца, оформил онлайн-кредит на свое имя на сумму 1 400 000 рублей. Указанные денежные средства перевел «страховому агенту» на два разных счета. Сотрудник банка сразу же перестал выходить на связь. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года жительница Павловского района Алтайского края, доверившись мошенникам, лишилась более 1,6 миллиона рублей.

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