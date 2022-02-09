Пенза, 9 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология» запланирована ликвидация двух несакционированных свалок, расположенных в границах городов Сердобск и Белинский. Начало работ намечено в 2023 году, окончание — 2024 год, сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Ришат Алтынбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Губернатор Олег Мельниченко потребовал ужесточить контроль за процессом получения федеральных средств на ликвидацию стихийных свалок.

«Попрошу заявки в Минприроды РФ для получения федеральных средств держать на очень жёстком контроле. Давайте определим контрольный срок — до 1 мая 2022 года. Мы должны полностью проблемы по Сердобску и Белинскому — по свалкам — закрыть. Это очень серьёзные вопросы, это порядка 45 тысяч человек, которые перестанут испытывать неудобства от того, что там сформировались стихийные свалки», — подчеркнул глава Пензенской области.

Также поставлена задача по поиску решения для сокращения сроков исполнения работ по очистке зоны отдыха у прудов в Октябрьском районе областного центра.

«У городской клинической больницы имени Захарьина нам надо будет ещё раз собраться, дополнительно проработать проект по обустройству водоёма. 2024 год — это очень долго. Необходимо найти вариант ускорения процесса получения федеральных средств, либо пока взять финансирование на областной уровень», — резюмировал Мельниченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чечне к концу 2023 года планируют ликвидировать незаконную мусорную свалку в районе поселка Ирс в Ахматовском районе Грозного.

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