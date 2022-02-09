Москва, , 09:50 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сильно озадачили российских оппонентов, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по тем комментариям, которые до меня дошли, они не ожидали, что единство позиций России и Китая зайдёт так далеко. Но, как говорится, сами виноваты», — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Владимир Путин посетил Пекин, где он принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров сказано, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах. Также Москва и Пекин будут вместе действовать против тех сил, которые под каким бы то ни было предлогом вмешиваются во внутренние дела суверенных стран. Обе страны выступили против «цветных революций».

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