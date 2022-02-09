Бухарест, , 09:50 — REGNUM Румынский религиозный и общественный деятель, архиепископ Томисский (епархия района Монтени и Добруджи) Феодосий выступил с осуждением позиции официального Бухареста, который якобы с недоверием относится к России и активно принимает западные ценности. Об этом 9 февраля сообщает Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, накануне в интервью одной из бухарестских радиостанций о. Феодосий заявил буквально следующее: «Действия [президента Российской Федерации Владимира] Путина свидетельствуют о том, что он не желает возникновения нового конфликта в какой-либо части света. Наоборот, он и его команда активно занимаются вопросами духовности и примирения».

По словам архиепископа, Румыния не должна поддаваться на антироссийскую пропаганду, навязываемую румынскому народу Западом.

Отец Феодосий (в миру — Мачедон Петреску) известен своей жесткой позицией по ряду общественно-политических проблем Румынии. Ранее он был трижды оштрафован за нарушение правил карантина в связи с пандемией, а также обвинен в критике натовского курса страны.