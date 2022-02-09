Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Джеймс Ганн выложил в сеть раскадровку третьей части «Стражей галактики», на основе которой он снимает очередную сцену будущей картины. Изображение режиссёр опубликовал 8 февраля на своей twitter-странице.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

«Снимаю этот кадр сейчас», — написал Ганн. Поклонники расширенной киновселенной Marvel пришли к выводу, что, если судить по антеннам на голове персонажа, на картинке изображена Мантис (Пом Клементьефф), которая пришла от чего-то в ужас.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1491117474456440832

Ранее Джеймс Ганн намекнул, что не все персонажи выживут в третьих «Стражах галактики». Он также дал понять поклонникам, что фильм будет сильно отличаться от того, что они ожидают увидеть. Премьера последней картины трилогии запланирована на май 2023 года.

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