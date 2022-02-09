Ташкент, , 09:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании заявил о приписках по посадке деревьев в рамках объявленной им программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»). Об этом 9 февраля сообщает Газета.уз.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Общенациональная программа «Яшил макон» по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев была запущена в ноябре.

По словам президента, он не верит в цифры по посадке деревьев на местах.

«В каждом своём выступлении я говорил, чтобы не относились к этому формально или не делали приписок. Я всё равно не верю в эти цифры. У нас на местах болезнь — делать приписки. Мы научились этому в СССР — делать приписки по хлопку. Никто не даст гарантии, что и здесь нет приписок», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент задался вопросом: «Кому это надо? Для кого вы занимаетесь очковтирательством? Для меня? Мне это не нужно».

»Я хорошо осведомлён о реальном положении дел, особенно в Самарканде, Ташкенте, Джизаке», — подчеркнул Мирзиёев.

Обращаясь к ответственным руководителям, глава государства заявил: «Своими руками я создал систему, дал персонал, дал организации, дал деньги, создал фонд, спустил в районы. Что вам всем ещё нужно? Вы просто будете носить галстуки?»

«Не посадили мы столько деревьев. Ладно, пусть будет 50 миллионов, а не 75 миллионов, но пусть всё будет честно. Нет, обязательно и Раматов, и Ганиев (вице-премьеры правительства) привыкли говорить президенту: «Мы это выполнили», «Есть, сделаем», — сказал Мирзиёев, имея ввиду исполнение подчинёнными своих обязательств только на словах.

Напомним, вопрос о необходимости сохранения деревьев в Узбекистане поднялся на самый вверх — им озаботился глава государства. Эскалация вопроса является результатом долгой и кропотливой работы, проводимой активными гражданами республики. Многие граждане страны возмущены тем фактом, что деревья в Узбекистане вырубаются на нужды местной мебельной промышленности.