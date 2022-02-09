Владивосток, 9 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке, у расположенного на Морском кладбище памятника на Братской могиле нижних чинов крейсера «Варяг», состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 118-й годовщине со дня героического боя бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Об этом пресс-служба Восточного военного округа 9 февраля сообщает на сайте Минобороны РФ.

Крейсер «Варяг»

В памятной патриотической акции приняли участие моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТВВМУ) имени С.О. Макарова, курсанты детско-юношеской флотилии и участники военно-патриотических движений. Почтить память героев также пришли ветераны флота.

пресс-служба ВВО «После проведения торжественного митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов».

Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варяг» 1-й Тихоокеанской эскадры был спущен на воду в 1899 году. С начала января 1904 года «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились в нейтральном корейском порту Чемульпо, где их застало начало русско-японской войны 1904−1905 годов. При попытке прорыва в Порт-Артур российские корабли вступили в неравный бой с многократно превосходящей их японской эскадрой. После часового боя получившие повреждения «Варяг» и «Кореец» вернулись в порт Чемульпо, где по приказу командира крейсера «Варяг» капитана первого ранга Всеволода Фёдоровича Руднева «Кореец» взорвали, а «Варяг» затопили.

В ходе легендарного боя русские комендоры добились нескольких попаданий в японские корабли. Несколько моряков, умерших от ран в Чемульпо, зимой 1911 года были погребены на Морском кладбище во Владивостоке.

Подвиг «Варяга» и «Корейца» стал символом мужества и отваги русских моряков. Имя славного предка носит современный гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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