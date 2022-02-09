Березники, Пермский край, , 09:46 — REGNUM В Пермском крае проводится проверка по факту смертельного несчастного случая на предприятии «Уралкалий». Об этом сообщает краевая Государственная инспекция труда.

По данным организации, ЧП с машинистом горных выемочных машин произошло 4 февраля. Машинист находился в непосредственной близости к работающему комбайну и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Председателем комиссии по расследованию несчастного случая назначен представитель Ростехнадзора. В состав комиссии включен заместитель начальника отдела Государственной инспекции труда в Пермском крае. Приказом работодателя создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая.