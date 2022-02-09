Приморский край, 9 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 42 ДТП: два — с пострадавшими, 40 — с материальным ущербом, один человек погиб, один получил травмы, повреждено 79 автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Kaatjem Авария

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ДТП со смертельным исходом произошло 8 февраля на 63 км автодороги Шкотово — Партизанск — автомобиль Suzuki Alto съехал с дороги и врезался в дерево. Погибла 21-летняя девушка-водитель.

Погибшая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на улице Верхняя Масловка столкнулись четыре транспортных средства, пострадали три человека.