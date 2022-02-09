Якутск, 9 февраля 2022, 09:55 — REGNUM Центр управления Якутией зафиксировал много жалоб на длительное дистанционное обучение детей. Жители республики считают, что удалённый формат негативно влияет на качество обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в ЦУР.
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В министерстве образования якутянам ответили, что «дистанционка» будет продолжаться, в том числе после окончания пандемии COVID-19.
По её данным, очно сейчас занимаются ученики 116 школ. Это значит, что на «дистанционку» переведены более 500 учреждений образования.
Как сообщало ИА REGNUM, школы Якутска готовят к открытию с 15 февраля. Дистанционно дети учатся с 17 января. В районах решение о переходе на удалённый формат обучения по ситуации принимают оперативные штабы.