Якутск, 9 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Центр управления Якутией зафиксировал много жалоб на длительное дистанционное обучение детей. Жители республики считают, что удалённый формат негативно влияет на качество обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в ЦУР.

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В министерстве образования якутянам ответили, что «дистанционка» будет продолжаться, в том числе после окончания пандемии COVID-19.

«Благодаря дистанту качественное обучение получают дети-инвалиды, а также те, кто проживет в отдаленных селах. С помощью интерактивных технологий в онлайн-формате учитель объясняет материал, использует наглядные средства, беседует с учениками. Мы находим в этом только положительные стороны. Однако нужна помощь и понимание со стороны родителей в части соблюдения правил и рекомендаций по организации дистанционного обучения для сохранения здоровья детей», — отметила руководитель министерства Ирина Любимова.

По её данным, очно сейчас занимаются ученики 116 школ. Это значит, что на «дистанционку» переведены более 500 учреждений образования.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Якутска готовят к открытию с 15 февраля. Дистанционно дети учатся с 17 января. В районах решение о переходе на удалённый формат обучения по ситуации принимают оперативные штабы.