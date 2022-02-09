Вашингтон, , 09:45 — REGNUM «Угрозой возмездия», которая нависла над Европой, является возможность размещения в Калининградской области истребителей МИГ-31К с ракетой, очень похожей на российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом 9 февраля говорится в материале американского журнала Forbes.

МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» Минобороны России

Как считает эксперт Роб Ли, слова которого приводит издание, размещение в Прибалтике российских гиперзвуковых ракет является предупреждением для Североатлантического альянса со стороны России, так как «Кинжал» может долететь до большей части городов Европы за 7−10 минут.

При этом эксперт добавил, что в случае оснащения таких ракет ядерным зарядом таковой будет в десятки раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Также указывается, что дальность полета такой российской ракеты составляет порядка 2 тыс. км со скоростью десять раз больше скорости звука (3,2 километра в секунду), что не дает имеющимся системам ПВО времени для реагирования. Последнее также затруднено потому, что «Кинжал» двигается по более пологой траектории, чем обычные баллистические ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин заявил, что диалог России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности еще не закончен.