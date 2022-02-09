Кызылский район, Тыва, 9 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В посёлке Каа-Хем Кызылского района Тувы пять человек отравились угарным газом от печного отопления. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл в ночь на 8 февраля. Все отравившиеся, в том числе три ребёнка в возрасте 2, 6 и 10 лет, были доставлены в больницу.

«Мать детей госпитализирована в токсикологическое отделение, состояние средней степени тяжести, все остальные отпущены амбулаторно», — отметили в ведомстве.

Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

В связи с этим спасатели вновь призвали жителей обращать особое внимание правильной эксплуатации печей, своевременной очистке дымоходов и так далее. Несоблюдение этих требований нередко приводит к трагическим случаям.