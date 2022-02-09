Брюссель, 9 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Кризис на газовом рынке в Европе рано или поздно должен был произойти. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

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«Нынешний кризис на европейском газовом рынке — эта та проблема, которая рано или поздно должна была возникнуть», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Он пояснил, что причиной этому стала политика Еврокомиссии.

«Основа для её появления была заложена линией Еврокомиссии на уход ЕС от долгосрочных газовых контрактов и переход к торговле газом на спотовых рынках, — отметил Чижов. — Мы давно говорили, что к добру это не приведёт. Это же рынок, на нем всегда могут произойти серьёзные колебания цен».

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост цен на газ в Европе начался с сентября 2021 года. Исторический рекорд по этому показателю был установлен в октябре прошлого года, когда цена на газ в Европе перешагнула отметку $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. В декабре котировки достигли нового исторического максимума в 2190,4 доллара за 1 тыс. куб. м.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер уверен, что такие условия на рынке газа, которые привели к возникновению так называемого газового кризиса в Европе, создала Россия. По его словам, Газпром якобы специально оставил хранилища в ЕС незаполненными, что впоследствии вылилось в кризис.