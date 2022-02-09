Москва, , 09:49 — REGNUM Российские власти нигде не заявляли о каких-либо злонамеренных планах в отношении Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

Василий Небензя Un.org

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«Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что Запад поставляет Украине оружие, причём отнюдь не оборонительное, а наступательное, а это противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Также известно о скоплении украинских военных у линии разграничения.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было, включая Украину, хотя именно такие планы Москве приписывают в Киеве и других западных столицах.

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