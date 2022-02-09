Москва, , 09:42 — REGNUM Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Владимир Чижов Mil.ru

«Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы.

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