Москва, 9 февраля 2022, 09:42 — REGNUM Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы.
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