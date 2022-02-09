Чебоксары, 9 февраля 2022, 09:42 — REGNUM В Чувашии принимаются меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары. В частности, увеличилось количество ярмарок и вырабатывается механизм по ограничению наценок на отдельные товары в местных магазинах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов.
По его словам, для «своевременного предотвращения роста цен» продолжается еженедельный мониторинг цен по 52-м наименованиям на 405 объектах торговли. Результаты передаются в республиканскую прокуратуру и антимонопольную службу. При повышении минимальных цен на хлеб соответствующие материалы направляются в УФАС.
Ранее ФАС России предложило крупнейшим федеральным торговым сетям проработать механизмы добровольного ограничения наценки на ряд товаров. Кроме того, стало известно, что в правительстве России работают над установлением торговой наценки до 5% на некоторые социально значимые продукты.
Министр экономики также добавил, что в Чувашии совместно с муниципалитетами продолжается «разъяснительная работа» среди работников потребительской сферы, функционируют «горячие линии» по ценовой ситуации на социально значимые товары, до 152 увеличено количество ярмарочных площадок.
Он также проинформировал, что при стабилизации эпидемической обстановки планируется проведение закупочных сессий с федеральными торговыми сетями, в том числе проведение дня поставщика. Также предполагается посещение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности представителями федеральных торговых сетей. Особое внимание будет уделено работе с маркетлейсами.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Чувашии инфляция составила 1% (в РФ — 1,07%), по итогам 2021 года — 8,9% (в РФ — 108,5%). Ожидается, что в 2022 году цены вырастут на 5,5%.
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