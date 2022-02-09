Чебоксары, 9 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Чувашии принимаются меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары. В частности, увеличилось количество ярмарок и вырабатывается механизм по ограничению наценок на отдельные товары в местных магазинах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

По его словам, для «своевременного предотвращения роста цен» продолжается еженедельный мониторинг цен по 52-м наименованиям на 405 объектах торговли. Результаты передаются в республиканскую прокуратуру и антимонопольную службу. При повышении минимальных цен на хлеб соответствующие материалы направляются в УФАС.

«На региональном уровне по инициативе УФАС совместно с минэкономразвития и представителями торговых сетей 1 февраля проведено совещание по выработке механизма ценообразования с использованием опыта федеральных сетей, в том числе по ограничению уровня торговых наценок на отдельные виды товаров. На данный момент наши местные торговые сети формируют свои предложения. Результаты доложим в ближайшее время», — сообщил Дмитрий Краснов.

Министр экономики также добавил, что в Чувашии совместно с муниципалитетами продолжается «разъяснительная работа» среди работников потребительской сферы, функционируют «горячие линии» по ценовой ситуации на социально значимые товары, до 152 увеличено количество ярмарочных площадок.

«В январе проведено 215 ярмарок выходного дня и отдельно отмечаем, что происходит рост количества автомагазинов для развозной торговли», — отметил вице-премьер.

Он также проинформировал, что при стабилизации эпидемической обстановки планируется проведение закупочных сессий с федеральными торговыми сетями, в том числе проведение дня поставщика. Также предполагается посещение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности представителями федеральных торговых сетей. Особое внимание будет уделено работе с маркетлейсами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Чувашии инфляция составила 1% (в РФ — 1,07%), по итогам 2021 года — 8,9% (в РФ — 108,5%). Ожидается, что в 2022 году цены вырастут на 5,5%.