Клинцовский район, , 09:56 — REGNUM Процессуальную проверку по информации о похищении новорождённого из родильного дома в Клинцах проводит СУ СК по Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В полицию с заявлением о пропаже младенца обратилась 8 февраля жительница Унечи. По её словам, 11 января 2022 года из роддома в Клинцах похитили её внука.

По данным следствия, медики по показаниям направили новорождённого для обследования и необходимой помощи в Брянскую областную детскую больницу. Ребёнок до сих пор находится под наблюдением врачей.

Организованы необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случавшегося и дана правовая оценка инциденту.