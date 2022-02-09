Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге жители Василеостровского района вышли на акцию протеста, чтобы защитить от сноса гаражный кооператив КАС «Маяк». Тем временем в Сети появилась соответствующая петиция против ликвидации гаражей.

Снос гаражей (архивное фото) Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Видеозапись о скоплении людей возле кооператива появилась в телеграм-канале «Мегаполис». Собственники гаражей вышли, чтобы отстоять их от строительных работ.

Гаражный кооператив КАС «Маяк» занимает территорию площадью 33 тыс. кв. На этом месте планируют построить детские сады и школу. При этом, по мнению гаражников, такое строительство невозможно из-за захоронения в этом месте химических и радиоактивных отходов.

Как утверждают владельцы, на этой земле ранее размещали отходы топлива подводных лодок, отходы радиотехнического завода им. Козицкого, а это соединения ртути от телевизионных кинескопов. Проверки ведомственными учреждениями подтверждали невозможность строительства на этой земле. Пробы показали превышение нормы концентрации свинца и меди, а также селена, цинка и мышьяка. Поэтому строительство учреждений для детей и подростков может прежде всего сказаться на здоровье учащихся, уверены противники сноса гаражей.

Петицию о сохранении территории от застройки пока подписало небольшое количество людей.