Ташкент, , 09:39 — REGNUM Понятно, что сегодня в Афганистане сложилась абсолютно новая реальность, имеются, конечно, разные подходы относительно признания или непризнания временного правительства этой страны. Об этом на встрече с журналистами заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

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«Мы считаем, что вопрос признания правительства — это путь с двусторонним движением. То есть, необходимо движение навстречу: временное правительство должно выполнить свои обещания, а их было много», — отметил Камилов.

Он добавил, что это практически те же самые условия, требования, которые предъявляет и международное сообщество.

«С другой стороны, международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане», — подчеркнул Камилов.

Он указал, что необходимо работать с этим правительством, вести диалог, влиять, информировать о подходах и условиях со стороны международного сообщества.

«Таким путем сближать позиции, способствовать изменениям к лучшему», — отметил министр.

По его словам, Узбекистан даже в самые сложные периоды не прекращал контакты с представителями Афганистана.

«И сегодня продолжаем торгово-экономическое сотрудничество. Речь также идет о реализации серьезных проектов в сферах энергетики и транспортных коммуникаций», отметил глава МИД Узбекистана.