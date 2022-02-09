Пермь, 9 февраля 2022, 09:38 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году в ходе проверок 158 предприятий забраковано 45 партий плодоовощной продукции общим весом 918 кг. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Овощи
Овощи

Основными нарушениями названы отсутствие документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям, а также отсутствие полной и достоверной информации о продукции и отсутствие маркировочных ярлыков. В одном случае в рамках лабораторного анализа выявлено повышенный показатель содержания нитратов в свекле.

За допущенные нарушения в сфере оборота плодоовощной продукции наложено 47 административных штрафа на сумму 445 тыс. рублей.