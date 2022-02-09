Пермь, 9 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2021 году в ходе проверок 158 предприятий забраковано 45 партий плодоовощной продукции общим весом 918 кг. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Овощи

Основными нарушениями названы отсутствие документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям, а также отсутствие полной и достоверной информации о продукции и отсутствие маркировочных ярлыков. В одном случае в рамках лабораторного анализа выявлено повышенный показатель содержания нитратов в свекле.

За допущенные нарушения в сфере оборота плодоовощной продукции наложено 47 административных штрафа на сумму 445 тыс. рублей.