Москва, 9 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Правительство Молдавии, вопреки договорённостям с Газпромом, в одностороннем порядке приняло условия для выбора аудитора, который будет оценивать задолженность молдавской стороны за газ. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

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«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО «Молдовагаз» за поставленный потребителям Республики Молдова газ», — говорится в сообщении.

В Газпроме отметили, что порядок аудита договорились обсудить на двусторонней встрече 2 февраля, но представители молдавского правительства на неё не пришли. Вместо этого в Кишинёве объявили собственные условия для привлечения аудитора, при этом предложения Газпрома учтены не были.

При таком поведении молдавской стороны, как сообщили в Газпроме, результаты аудиторской проверки могут быть не признаны.

Напомним, многолетний долг Молдавии за поставленный в прошлые годы газ превысил $700 млн с учётом пени за просрочку выплат. Газпром поднял этот вопрос в октябре 2021 года во время продления контракта на поставку газа, но согласился отложить его до весны. Также в российской компании согласились на аудит задолженности, на котором настаивала молдавская сторона.