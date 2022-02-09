Неклиновский район, Ростовская область, 9 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ростовские следователи организовали доследственную проверку по факту скандальной трансляции Вечного огня на телеэкране в селе Приморка Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Donland.ru Вечный огонь

Следователи проверят опубликованную в ряде интернет-изданий информацию о «возможном хищении мошенническим путем денежных средств, предназначенных для установления натурального Вечного огня». По данному факту также проводитсяпрокурорская проверка.

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ИА REGNUM напоминает, что поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти в России должна быть бесплатной. Такое поручение президент России Владимир Путин далГазпрому и российскому правительству. Срок выполнения — до 1 мая 2022 года.