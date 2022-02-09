Берлин, 9 февраля 2022, 09:35 — REGNUM Компания RT DE Productions GmbH обратилась в административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора MABB от 2 февраля 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее заявление.
В RT DE Productions отметили, что компания предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» исключительно как производитель контента и ни в каком виде не отвечают за вещание RT DE.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля германская комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE в Германии по причине отсутствия необходимого разрешения. Телеканал намерен обжаловать это решение. В российском МИД заявили, что Москва примет ответные меры, кроме того, обратили внимание на отсутствие реакции от ОБСЕ.
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