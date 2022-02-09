Берлин, 9 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Компания RT DE Productions GmbH обратилась в административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора MABB от 2 февраля 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее заявление.

Логотип телеканала RT America

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — говорится в заявлении.

В RT DE Productions отметили, что компания предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» исключительно как производитель контента и ни в каком виде не отвечают за вещание RT DE.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля германская комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE в Германии по причине отсутствия необходимого разрешения. Телеканал намерен обжаловать это решение. В российском МИД заявили, что Москва примет ответные меры, кроме того, обратили внимание на отсутствие реакции от ОБСЕ.

Читайте также: МИД Германии отвергает сравнение DW с RT DE