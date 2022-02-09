Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве в течение 2021 года зарегистрировано более 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщается на портале мэра столицы.

Малый бизнес Agency-kaluga

Основную помощь в организации своего бизнеса оказали консультанты учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ). При поддержке специалистов МБМ зарегистрировались больше 10 тысяч предпринимателей.

В 2021 году чаще всего открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Также МБМ за год провёл обучающие мероприятия для более 49 тыс. человек.

ИА REGNUM сообщало, для начинающих предпринимателей на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис.

Читайте подробнее: На портале «Малый бизнес Москвы» заработал новый сервис