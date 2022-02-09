Варшава, , 09:34 — REGNUM 8 февраля в Вене состоялось первое заседание Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности по инициативе Польши как председателя организации. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

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В сообщении указано, что данная польская инициатива направлена на укрепление безопасности и стабильности в Европе.

«Обновленный диалог ОБСЕ может стать одной из площадок для переговоров Евросоюза с Россией по вопросам, касающимся текущей ситуации с безопасностью в регионе. Также эта организация может стать и площадкой для встреч по деэскалации ситуации вокруг Украины», — заявил во время мероприятия глава МИД Польши Збигнев Рау.

Председательство Польши в организации продлится до конца 2022 года.